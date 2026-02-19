Трамп: Девять стран выделили 7 миллиардов долларов на помощь Газе

Сектору Газа выделили 7 млрд долларов сразу девять стран. Об этом, выступая на Совете мира, заявил президент США Дональд Трамп

"Я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили вместе более $7 млрд на помощь. Это прекрасно", - сказал американский глава.

Он отметил, что каждый потраченный доллар - это "инвестиция в стабильность" и многие страны также вносят свой вклад. Например, по заверениям президента, Япония уже объявила о намерении провести сбор средств, в котором примут участие Южная Корея, Сингапур и Филиппины.

При этом, Трамп уверенно заявил, что к финансовой помощи присоединятся и Китай, а также выразил надежду, что и Россия.

"Бессмысленно собирать только все стороны с одной идеологией, нужно собирать вообще всех", - добавил президент.

