Аренда жилья в России подорожает: в марте цены снова вырастут

Весной в России снова повысятся цены на аренду квартир. По словам эксперта Дмитрия Трепольского, в марте стоимость съемного жилья вырастет на 2-4% по сравнению с февралем, сообщает "Газета.Ru". В конце зимы обычно спрос на аренду падает, поэтому квартир на рынке больше, а собственники идут на скидки. С началом весны спрос растет, и арендодатели поднимают цены.

В городах-миллионниках, кроме Москвы, аренда однокомнатной квартиры обойдется в среднем в 32-38 тысяч рублей, в Москве - в 75–85 тысяч, в старых районах столицы - в 95 тысяч, а в Санкт-Петербурге - в 48–55 тысяч рублей. Снять двухкомнатную квартиру в регионах можно будет за 42-50 тысяч рублей, в Москве - за 100-115 тысяч. Трехкомнатные квартиры будут стоить около 55 тысяч в регионах и свыше 140 тысяч рублей в Москве.

Трепольский считает, что даже с ростом цен россияне не перестанут снимать жилье. Высокие ставки по кредитам и сокращение льготной ипотеки делают аренду для многих удобным вариантом. На рынке уже не хватает хороших квартир, особенно в новых домах и развитых районах, потому что ввод жилья в стране уменьшился до 40 млн квадратных метров в год.

Сообщалось, что недавно жительница Тюменской области потеряла 68 тысяч рублей, когда попыталась снять квартиру через интернет: она перешла по ссылке от "арендодателя", ввела данные своей карты для оплаты залога, а деньги сняли мошенники.