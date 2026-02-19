Блины с клубникой и чай из самовара: в Екатеринбурге устроят масленичные гуляния

Жителей Екатеринбурга приглашают на масленичные гуляния на улице Красноармейской. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Атомстройкомплекс".

Праздник для горожан с хороводами и угощениями устраивает ресторан "Чаща" при поддержке строительного холдинга "Атом", который ежегодно благоустраивает улицу, украшает ее к Новому году и реконструирует исторические памятники – например, усадьбу Шумкова.

"Масленичные гуляния всегда объединяли людей, и мы приглашаем продолжить традицию в уютной душевной атмосфере. Соберемся жителями, семьями, чтобы по народным традициям весело проводить зиму: водить хороводы, участвовать в конкурсах и лакомиться блинами", - рассказывают организаторы.

В программе гуляний:

ведущий с забавами для всех возрастов;

хороводы и плясовые от русско-народной вокалистки;

фотозона для атмосферных снимков;

щедрые угощения для гостей.

Шеф-повар ресторана "Чаща" Виталий Дробинский приготовит блины с разными начинками: от классических с мясом и огурчиками до авторских с маринованной клубникой и малиной. Также всех пришедших угостят чаем из трактирного самовара и традиционными сушками.

Когда: 22 февраля 2026 года с 12 до 16 часов.

Где: Красноармейская, 68.

Вход свободный.