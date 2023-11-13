В Екатеринбурге завершена реконструкция усадьбы Шумкова

В центре Екатеринбурга завершена реконструкция усадьбы Шумкова. Приспособлением памятника архитектуры XIX века к современным реалиям занимался "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, сейчас на втором этаже восстановленного объекта культурного наследия регионального значения функционирует многопрофильный медицинский центр, а на первом и цокольном этажах здания оснащаются помещения культурного центра. Как отмечают в "Атомстройкомплексе", приспособление исторических объектов к современной жизни дает новые возможности для развития тихого центра Екатеринбурга. С появлением медицинского центра жители квартала на улице Красноармейской, а также сотрудники расположенных рядом офисов смогут получать больше услуг в шаговой доступности.

Инфраструктура пешеходной зоны на улице Красноармейская уже включает фитнес-центр, офисное здание, магазины и кафе. Теперь здесь доступны и медицинские услуги экспертного класса. В многопрофильном центре можно получить консультации терапевта и профильных специалистов, пройти комплексное обследование (полный спектр УЗИ, лабораторную и функциональную диагностику), различные телесные практики и процедуры, в том числе гипокситерапию на экспертном аппарате ReOxy.

Компания "Атомстройкомплекс" планирует восстановить весь исторический архитектурный ансамбль на Красноармейской. Дома в квартале уральский девелопер построил 20 лет назад, однако продолжает развивать территорию. По инициативе компании улица Красноармейская стала пешеходной и была благоустроена. В этом году застройщик обновил благоустройство улицы, превратив ее в цветущий сад – здесь высадили более двух тысяч многолетних растений и декоративных злаков, около пяти тысяч разнообразных кустарников, которые с ранней весны и до поздней осени будут радовать пешеходов своим пышным цветением.