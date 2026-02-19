Жители Екатеринбурга рассказали, сколько потратят на подарки к 23 февраля

В 2026 году жители Екатеринбурга планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 4 тысячи 700 рублей. Таковы итоги опроса, проведенного в уральской столице сервисом SuperJob.

В прошлом году сумма была меньше – 4 тысячи рублей. А в 2024 году бюджет екатеринбуржцев на День защитника Отечества составлял 3 тысячи 700 рублей.

Согласно опросу, больше всех на подарки к 23 февраля в России тратят жители столиц. Москвичи в среднем планируют израсходовать 5 тысяч 300 рублей, а петербуржцы – 4 тысячи 900 рублей.

