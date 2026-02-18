Попугай или медведь? В Екатеринбургском зоопарке выберут "Зоомистера"

Екатеринбургский зоопарк запускает ежегодный конкурс под названием "Зоомистер".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, лучшего можно выбрать из четырех претендентов, все они – обитатели зоопарка. Конкурс продлится до 22 февраля, а победителя поздравят в День защитника Отечества, 23 февраля. Примечательно, что в этом году в конкурсе участвуют новенькие – те, кто появился в зверинце недавно.

Среди претендентов:

гималайский медведь Айсор;

бескоготная выдра Василек;

ожереловый попугай Топаз;

мартышка Бразза Анатолий.

Отдать свой голос за понравившегося "Зоомистера" можно в официальной группе Екатеринбургского зоопарка.

Напомним, в 2024 году "Зоомистером" стал полосатый скунс по имени Мирон.