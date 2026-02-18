Попугай или медведь? В Екатеринбургском зоопарке выберут "Зоомистера"
Екатеринбургский зоопарк запускает ежегодный конкурс под названием "Зоомистер".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, лучшего можно выбрать из четырех претендентов, все они – обитатели зоопарка. Конкурс продлится до 22 февраля, а победителя поздравят в День защитника Отечества, 23 февраля. Примечательно, что в этом году в конкурсе участвуют новенькие – те, кто появился в зверинце недавно.
Среди претендентов:
- гималайский медведь Айсор;
- бескоготная выдра Василек;
- ожереловый попугай Топаз;
- мартышка Бразза Анатолий.
Отдать свой голос за понравившегося "Зоомистера" можно в официальной группе Екатеринбургского зоопарка.
Напомним, в 2024 году "Зоомистером" стал полосатый скунс по имени Мирон.