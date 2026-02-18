Шадаев: Telegram проигнорировал запрос на удаление запрещенной информации, за что и замедлен

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о причинах замедления в России мессенджера Telegram.

Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов мессенджера Telegram на основании требований федерального законодательства, приводит ТАСС слова Шадаева. При этом министр напомнил, что большинство депутатов проголосовали за закон, регламентирующий "локализацию" мессенджера в России.

"Кроме того, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и др.", - заявил Шадаев.

Также Шадаев заявил, что "есть прямые подтверждения от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы".

Он уточнил, что 150 тыс. мошеннических преступлений было совершено в Telegram, из них более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами, пишет РБК.

Ранее Роскомнадзор заявил, что действительно ввёл ограничения на работу Telegram, причиной стал отказ мессенджера сотрудничать и удалять материалы, на которые указало ведомство. В Кремле заявили, что мессенджер будет замедляться, если не исполняет требования российского законодательства. Также в Кремле усомнились, что в зоне СВО коммуникация в значительной степени ведется через Telegram, хотя военкоры да и просто военные настаивают на этом.

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился в Совет безопасности РФ. В своём обращении политик попросил дать указание изучить целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению Telegram. По мнению Миронова, решение о блокировке вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе, так как может угрожать безопасности граждан.