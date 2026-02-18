18 Февраля 2026
Политика За рубежом
Фото:sputnikarmenia.ru/

Россия потребует от НАТО документа о нерасширении на Восток

Россия собралась потребовать от НАТО в документах прописать тот факт, что Североатлантический альянс не будет расширяться на Восток.

Больше четырёх лет назад Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, где одним из пунктов было требование о нерасширении военного альянса. В ближайшее время Россия не собирается отступаться от своей позиции закрепить это требование документально.

"Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей "на бумаге", включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы", - сообщили "Известиям" в посольстве РФ в Бельгии.

Ранее стало известно, что бывший президент России Борис Ельцин, будучи главой государства, предлагал своему американскому коллеге Биллу Клинтону расширение НАТО путем включения в альянс Российской Федерации. Позже выяснилось, что, согласно рассекреченным Национальным архивом безопасности США материалам, в 2001 г. президент России Владимир Путин на переговорах с тогдашним американским лидером Джорджем Бушем-младшим поднял вопрос о возможном вступлении РФ в НАТО.

Теги: Россия, НАТО, расширение


