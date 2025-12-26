США рассекретили переговоры, на которых Путин просил Буша принять РФ в НАТО

Согласно рассекреченным Национальным архивом безопасности США материалам, в 2001 году президент России Владимир Путин на переговорах с тогдашним американским лидером Джорджем Бушем-младшим поднял вопрос о возможном вступлении РФ в НАТО.

Российский лидер заявил, что страна чувствует себя "исключенной" из Альянса. В ходе беседы Буш выразил мнение, что Россия является частью Запада и не рассматривается США как противник. Он предположил, что главным вызовом через 50 лет может стать Китай. Американский президент призвал Москву сближаться с Западом через верховенство закона, предпринимательство и свободу прессы.

Путин назвали крайне важным такое признание со стороны Вашингтона. Он подчеркнул европейскую и многонациональную идентичность России, провел параллели с США и заявил, что видит потенциал для становления стран союзниками.

Ранее стало известно, что бывший президент России Борис Ельцин, будучи главой государства, предлагал своему американскому коллеге Биллу Клинтону расширение НАТО путем включения в альянс Российской Федерации.