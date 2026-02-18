Бастрыкину доложат о свердловском ребцентре, где могли годами истязать детей

Делом о возможном истязании детей в ребцентре в Свердловской области заинтересовался глава Следственного комитета России.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из СМИ стало известно, что в отношении воспитанников одного из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Каменска-Уральского с 2017 по 2022 годы совершались противоправные действия одним из работников. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ "Истязание".

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования данного дела и по доводам публикации.

В прошлом году прокуратура организовала проверку частного реабилитационного центра в поселке Исеть в Верхней Пышме, где якобы издевались над детьми. Сообщалось, что речь идет о так называемом свердловском рехабе Анны Хоботовой. После того, как туда нагрянули силовики, было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних.