18 Февраля 2026
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

В Екатеринбурге депутаты оценили новую насосную станцию, обеспечивающую теплом пять районов города

Депутаты Екатеринбургской городской думы посетили новую насосную станцию № 5 в Железнодорожном районе, введенную в опытно-промышленную эксплуатацию в январе 2025 года, передает корреспондент Накануне.RU.

О работе объекта парламентариям доложил исполнительный директор "Екатеринбургской теплосетевой компании" Андрей Шмельков.

"Наша основная задача – обеспечить надежное, бесперебойное теплоснабжение. И второе, что очень важно – мы должны способствовать развитию города. Способствовать тому, чтобы строилось жилье, различные социальные объекты, школы, детские сады, больницы", – подчеркнул Шмельков.

В Екатеринбурге депутаты оценили новую насосную станцию №5(2026)|Фото: Пресс-служба ПАО "Т Плюс"

По его словам, насосная станция построена с применением современных технологий. Оборудование прослужит не менее 60 лет, как и ее предшественница - насосная станция №3, работавшая с 1962 года. Новый объект позволит подключить дополнительную нагрузку примерно 300 Гкал/час, что создает задел на ближайшие 15-20 лет для развития центральной части города.

В помещении станции установлены четыре насоса, обеспечивающие нормативный режим теплоснабжения для пяти районов: Кировского, Октябрьского, Верх-Исетского, Ленинского и Железнодорожного. Объем перекачиваемой воды вырос с шести до девяти тысяч тонн. На объекте также установлена система защиты тепловых сетей от аварийного повышения давления. Оборудование работает в автоматическом режиме - присутствие персонала не требуется, все параметры передаются на диспетчерский щит ЕТК.

В Екатеринбурге депутаты оценили новую насосную станцию №5(2026)|Фото: Пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Как отметили в компании, первый отопительный сезон с участием новой насосной прошел штатно. Жители, по словам энергетиков, не заметили перемен именно потому, что система работает без сбоев, обеспечивая комфортный режим теплоснабжения в зависимости от погоды.

Депутат гордумы, председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников, комментируя работу энергетиков отметил, что для большинства жителей, она остается незамеченной: когда в доме тепло, течет горячая вода.

В Екатеринбурге депутаты оценили новую насосную станцию №5(2026)|Фото: Пресс-служба ПАО "Т Плюс"

"Екатеринбург, я считаю, это один из тех городов нашей страны, где мы движемся вперед в плане теплоснабжения и улучшения качества теплоснабжения. Это важно, нужно и в этом направлении нужно двигаться. Таких объектов в связи с застройкой должно быть как можно больше", – отметил Колесников, добавив, что работа гидравлики в центральной части города значительно улучшилась с введением объекта в эксплуатацию.

Реализация проекта повысила надежность теплоснабжения жителей и обеспечила возможность подключения новых потребителей в центральной части города.

насосная станция №5, депутаты, Екатеринбургская теплосетевая компания


