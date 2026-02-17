ВС РФ нанесли мощный удар по объектам, связанным с ВСУ

17 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

ВС РФ нанесли мощный удар по объектам, связанным с ВСУ

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Были задействованы высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Как сообщил Олег Царев, баллистические ракеты поразили цели в Днепропетровске и Кривом Роге. Уничтожено топливное хранилище. В Ивано-Франковской области поражена Бурштынская ТЭС, в других областях тоже были попадания по целям, в том числе по базам нефтепродуктов. В ряде городов начались аварийные отключения света. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечает, что пораженные объекты нужны для обеспечения военной логистики ВСУ, а удары по ним усложняют оперативную мобильность врага.

Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о серьезных проблемах в Одессе, где "разрушения чрезвычайно серьезны, ремонт займет много времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние".

Военный эксперт Юрий Кнутов говорит, что вырабатываемая на Украине электроэнергия в основном идет на нужды военно-промышленного комплекса, поэтому ТЭС нужно выводить из строя. Сейчас почти все ТЭС и ТЭЦ не могут полноценно работать, энергию дают только АЭС. Поэтому ВС РФ наносят удары по подстанциям до 750 кВ, энергия на которые идет с АЭС. Блогер Юрий Подоляка отмечает, что главной целью сегодняшних ударов были линии, отвечающие за перетоки электроэнергии из Европы на Украину.

Интересно, что новый удар нанесен накануне переговоров в Женеве.

С 16 января на Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Недавно советник секретаря СНБО Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий призвала украинцев привыкать жить с постоянной угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков. Теперь это "новая жизнь" для Украины.

Теги: всу, ВС РФ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети