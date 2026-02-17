ВС РФ нанесли мощный удар по объектам, связанным с ВСУ

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Были задействованы высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Как сообщил Олег Царев, баллистические ракеты поразили цели в Днепропетровске и Кривом Роге. Уничтожено топливное хранилище. В Ивано-Франковской области поражена Бурштынская ТЭС, в других областях тоже были попадания по целям, в том числе по базам нефтепродуктов. В ряде городов начались аварийные отключения света. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечает, что пораженные объекты нужны для обеспечения военной логистики ВСУ, а удары по ним усложняют оперативную мобильность врага.

Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о серьезных проблемах в Одессе, где "разрушения чрезвычайно серьезны, ремонт займет много времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние".

Военный эксперт Юрий Кнутов говорит, что вырабатываемая на Украине электроэнергия в основном идет на нужды военно-промышленного комплекса, поэтому ТЭС нужно выводить из строя. Сейчас почти все ТЭС и ТЭЦ не могут полноценно работать, энергию дают только АЭС. Поэтому ВС РФ наносят удары по подстанциям до 750 кВ, энергия на которые идет с АЭС. Блогер Юрий Подоляка отмечает, что главной целью сегодняшних ударов были линии, отвечающие за перетоки электроэнергии из Европы на Украину.

Интересно, что новый удар нанесен накануне переговоров в Женеве.

С 16 января на Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Недавно советник секретаря СНБО Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий призвала украинцев привыкать жить с постоянной угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков. Теперь это "новая жизнь" для Украины.