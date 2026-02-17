Алексей Вихарев закупил для орджоникидзевского военкомата противопожарное оборудование

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог военкомату Орджоникидзевского района с приобретением противопожарного оборудования. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Сотрудники военкомата получили специальные подставки под огнетушители и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Теперь они смогут оперативно реагировать в случае возникновения нештатных ситуаций. Оборудование также минимизирует риски как для сотрудников, так и посетителей.

"Считаю, что вопросы безопасности - это приоритет, которому важно уделять достаточно внимания. Особенно это касается учреждений, работающих с гражданами и хранящих важные документы", - добавил депутат.

В прошлом месяце Алексей Вихарев получил благодарственное письмо от Свердловского областного онкологического диспансера. Лично он и его волонтерский центр помогают пациентам больницы вместе со Свердловским отделением Ассоциации онкопациентов "Здравствуй!". В помощь входят: закупка необходимого медицинского оборудования, инвалидных колясок или мебели, организация мероприятий, а также оказание юридической помощи и многое другое.