31 Октября 2024
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Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев подарил компьютерную технику и мебель двум крупным больницам Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев продолжает помогать местным больницам. В этот раз он передал сразу двум крупным медучреждениям города компьютерную технику и мебель.

Новое многофункциональное оборудование получила Центральная городская клиническая больница №23. Компьютерные мониторы, блоки питания, клавиатуры и мыши позволят врачам ускорить время заполнения электронных карт и сократить очередь в больнице. Стоимость всей техники составила чуть больше полумиллиона рублей.

Алексей Вихарев передает партию компьютерной техники для 23 больницы(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

"Без компьютеров сейчас трудно представить работу врача. Здравоохранение нашей страны переводится в информационное пространство: история болезни и медицинская карта обязательно должны быть в цифровом варианте. Это точно такой же важный инструмент, как, допустим, ложечка для осмотра горла. Технологии и требования по информационной безопасности постоянно развиваются, поэтому и нам нужно своевременно обновлять оборудование. Это влияет на оперативную работу врача и на качество обслуживания пациентов", - рассказал заведующий отделом статистики 23-й горбольницы Анатолий Грачев.

Партия компьютерной техники для 23 больницы от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Еще в начале 2024 года Вихарев передал медучреждению первую партию оборудования, в которую вошли принтеры, сканеры и копировальные устройства. До этого медики также получили от депутата два легковых автомобиля для выезда врачей на дом и ремонт рентген-кабинета. Помимо этого, активисты Волонтерского центра Вихарева несколько раз в год проводят субботники на территории прибольничного сквера.

"23-ю городскую больницу я поддерживаю больше трех лет – с момента создания медицинской фракции. Помогая больнице, я помогаю сразу всем жителям Орджоникидзевского района. Ведь к врачам обращаемся мы все. И мы все хотим, чтобы медицинская помощь была качественной, быстрой, комфортной. Чтобы после посещения поликлиники оставались положительные впечатления. Именно поэтому в очередной раз передаю партию многофункциональных устройств. Кроме того, я стараюсь всегда откликаться на просьбы пациентов: недавно ко мне обратились пациенты Областного онкоцентра, попросили восстановить мебель в отделении стационара, поддержал инициативу, мебель действительно пришла в негодность. Будем помогать и дальше!" - заключил Алексей Вихарев.

Партия компьютерной техники для 23 больницы от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Помог депутат и другой подшефной больнице - Свердловскому областному онкологическому диспансеру на улице Соболева. Накануне в стационаре перетянули старые диваны новым высокопрочным материалом, благодаря чему они выглядят как новые. До этого медцентру было передано устройство для реабилитации пациентов "Имитрон", пульсоксиметры, кресла-коляски и кресла для забора крови. Депутат также благоустроил территорию перед поликлиникой, установив скамейки и наведя порядок.

Мебель для Областного онкоцентра от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

В течение нескольких лет помощь от депутата регулярно получают военные госпитали, детский хоспис, наркологическая клиника, городские больницы и подстанции скорой помощи, также Алексей Вихарев регулярно проводит организованную сдачу крови совместно с коллегами по депутатскому корпусу.

Теги: Екатеринбург, Вихарев, больница, мебель, компьютер


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