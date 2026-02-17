В Лянторе прощаются с погибшим под снегом мальчиком, в городе – день траура

В Лянторе идёт прощание с мальчиком, погибшим из-за схода снега на группу детей.

Церемония началась в полдень. Она проходит в спортивной части КСК "Юбилейный" по адресу Назаргалеева, строение 21. Сегодня, 17 февраля, в городе – день траура из-за гибели ребёнка, сообщает администрация Лянтора.

14 февраля в Лянторе на группу детей сошел снег с крыши хоккейного корта. Мальчик 2013 г.р. скончался. Обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), предъявлены двум должностным лицам – директору муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта "Юность", которым является депутат думы Лянтора Владислав Титовский, а также главному инженеру этого же учреждения.

По версии следствия, обвиняемые не проконтролировали состояние кровли объекта, не приняли мер к организации надлежащей очистки кровли, а также не обеспечили контроль за опасной зоной складирования снега у стены здания.