Патрушев: ВМФ может прорвать блокаду России Западом

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев высказался о противостоянии с Западом и возможных ответных мерах на блокаду РФ.

По его словам, на Балтике обстановка складывается непростая. НАТО создаёт многонациональную группировку, ориентированную на наступление.

"Любые попытки морской блокады нашей страны абсолютно нелегальны, с точки зрения международного права, да и понятие «теневого флота», которым представители ЕС размахивают на каждом углу, является юридической фикцией. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот", - сказал Патрушев в интервью "АиФ".

Ранее стало известно, что в военной игре, имитирующей "российское вторжение" в Литву, России удалось "установить господство над Прибалтикой" всего за несколько дней. Насколько результаты этой имитации или моделирования адекватны тому, что на самом деле может произойти, неизвестно, поручиться никто не может.

Блокада Калининградской области привела бы к конфликту невиданного уровня, предупредил недавно президент России Владимир Путин.