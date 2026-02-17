Ребенка, которого отец похитил из ресторана на Урале, нашли в Краснодарском крае

Судебные приставы Свердловской области отыскали 10-летнего мальчика и передали его матери. Оказалось, что отец прятал ребенка в другом регионе.

Ранее приставы уже разбирались в этой ситуации: в июне прошлого года отец принудительно передал сына матери и с того момента мальчик жил с ней. Однако в конце августа мужчина силой забрал ребенка из ресторана быстрого питания на Урале и скрылся. С тех пор о местонахождении мальчика и его отца ничего не было известно.

Мать вновь обратилась к судебным приставам. Там полагали, что сына, возможно, прячет его отец. Мужчина и сам скрывал свое местонахождение и находился в исполнительном розыске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, судебным приставам стало известно, что отец тайно вывез сына в Краснодарский край. Было заведено розыскное дело в отношении ребенка. В итоге удалось установить, что мальчика скрывают в съемном жилье в одном из сел Туапсинского района.

К делу подключили полицию и Следственный комитет. В присутствии органов опеки ребенок был передан матери. Розыскное дело прекращено.