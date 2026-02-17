Ирландскую структуру Google обязали выплатить 160 миллиардов рублей

В Москве суд вынес решение по спору конкурсного управляющего российской "дочки" Google ООО "Гугл" и ирландской структуры Google – Google Ireland Limited.

Суд признал недействительными все платежи, совершенные ООО "Гугл" в пользу Google Ireland Limited по соглашению с реселлером. Речь идёт о периоде с апреля 2018 по март 2022 гг. Общая сумма оспоренных платежей превысила 372 млрд руб.

Из них 101 млрд – необоснованное обогащение Google Ireland, ещё 58,6 млрд руб. – проценты за пользование чужими деньгами (оставшаяся сумма – реально оказанные услуги). Если это деньги вернут, их направят в конкурсную массу для расчёта с кредиторами ООО "Гугл", пишет РБК.