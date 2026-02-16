В Екатеринбурге студент УрГУ помог прохожему выбраться из Исети

Студент Уральского государственного университета спас мужчину, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье 15 февраля, когда парень с девушкой гуляли по набережной Исети в Екатеринбурге. Студент заметил, как мужчина по пояс провалился под лед и сразу поспешил на помощь.

Парень протянул руку незнакомцу, стал тащить, но тот снова начал проваливаться. Несмотря на обжигающий холод и страх, студенту все же удалось достать мужчину. В воде пострадавший пробыл около 10 минут. После этого его проводили в здание университета отогреться и дождаться вызванной прохожими "скорой".

Сейчас в региональном управлении МЧС рассматривают вопрос о поощрении студента за спасение человека.