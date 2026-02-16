Гособвинение: Вина четверых исполнителей теракта в "Крокусе" полностью доказана

Гособвинение заявило о доказанности вины в полном объеме в отношении четырех исполнителей теракта в "Крокус сити холле". Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

Заседание проходит во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме. Как ожидается, сроки для подсудимых запросят ближе к вечеру. Защита потерпевших настаивает на самом суровом наказании для 19 фигурантов дела. Им грозит пожизненное заключение.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 года В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку. Ответственность за теракт брала на себя группировка "Исламское государство"*. При этом российские власти утверждали, что за организацией теракта стоит Украина.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

* Террористическая организация, запрещенная в России