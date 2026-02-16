Суд не стал отправлять контр-адмирала Коваленко в колонию из-за болезни

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы контр-адмирала в отставке Николая Коваленко по делу о мошенничестве.

Но из-за болезни его освободили от отбытия наказания в колонии, пишет ТАСС. При этом Николаю Коваленко назначили штраф 500 тыс. руб.

Коваленко обвинялся в организации хищения и в участии в хищении денежных средств Минобороны РФ в размере 592 млн рублей. По делу проходят еще шесть фигурантов. Им назначили наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2013–2017 годах подсудимые похитили бюджетные средства, выделенные на ремонт запасных частей, имущества и принадлежностей (ЗИП) для зенитных ракетных комплексов. Под видом отремонтированных ЗИП компании поставили непригодные, купленные в 2012 году на Украине за 40 млн рублей.