16 Февраля 2026
Политика В России
Фото: t.me/piloramatrue / telegram-канал Тиграна Кеосаяна

Симоньян предстоят операция, химиотерапия, лучевая терапия

Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о состоянии своего здоровья.

"У меня на фоне переживаний возникло ураганное течение (болезни - прим.), как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны ещё на годы. Если Бог даст эти годы", - написала Симоньян в одном из своих telegram-каналов.

В октябре 2025 г. Симоньян начала курс химиотерапии.

"Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Спасибо всем, кто молится и желает добра. Всё будет так, как угодно Господу", - написала Симоньян в telegram-канале.

Теги: Маргарита Симоньян, лечение


