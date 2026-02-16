В России могут дополнительно защитить природные заказники

В Госдуме могут скорректировать законопроект, устанавливающий охранные зоны для государственных природных заказников.

Изменить предлагается закон "Об особо охраняемых природных территориях". Сейчас охранные зоны устанавливаются для заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы.

Лидер фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов и его однопартиец, зампред комитета по экологии Анатолий Грешневиков предлагают дополнить этот перечень государственными природными заказниками. Они подготовили соответствующий законопроект, пишет РБК.

Ранее в Госдуме началась подготовка к рассмотрению законопроекта Минприроды, предполагающего изменение границ ООПТ (особо охраняемых природных территорий). Сейчас закон запрещает любые изменения границ заповедников, нацпарков и других ООПТ. Есть также судебный прецедент, когда Верховный суд запретил разработку месторождения в нацпарке, сославшись на существующий запрет. Законопроект уже одобрил один из профильных комитетов Госдумы – по развитию Дальнего Востока и Арктики. Там пошли дальше и в заключении к законопроекту предложили исключать из состава ООПТ (законопроект предлагает лишь менять их границы и допускать строительство в интересах государства) земли и водные объекты, которые полностью и необратимо утратили свое особое природоохранное значение, вне зависимости от причин утраты.