16 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России могут дополнительно защитить природные заказники

В Госдуме могут скорректировать законопроект, устанавливающий охранные зоны для государственных природных заказников.

Изменить предлагается закон "Об особо охраняемых природных территориях". Сейчас охранные зоны устанавливаются для заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы.

Лидер фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов и его однопартиец, зампред комитета по экологии Анатолий Грешневиков предлагают дополнить этот перечень государственными природными заказниками. Они подготовили соответствующий законопроект, пишет РБК.

Ранее в Госдуме началась подготовка к рассмотрению законопроекта Минприроды, предполагающего изменение границ ООПТ (особо охраняемых природных территорий). Сейчас закон запрещает любые изменения границ заповедников, нацпарков и других ООПТ. Есть также судебный прецедент, когда Верховный суд запретил разработку месторождения в нацпарке, сославшись на существующий запрет. Законопроект уже одобрил один из профильных комитетов Госдумы – по развитию Дальнего Востока и Арктики. Там пошли дальше и в заключении к законопроекту предложили исключать из состава ООПТ (законопроект предлагает лишь менять их границы и допускать строительство в интересах государства) земли и водные объекты, которые полностью и необратимо утратили свое особое природоохранное значение, вне зависимости от причин утраты.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.01.2026 08:17 Мск В Госдуме предложили исключать из состава ООПТ земли, переставшие быть "ценными"
Ранее 16.01.2026 08:25 Мск Функционал ООПТ в стране может быть утрачен, предупредил Росприроднадзор
Ранее 23.12.2025 10:18 Мск Комитет ГД по экологии одобрил законопроект об изменении границ заповедных зон

