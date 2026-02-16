16 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

СФР выплатил 10,6 миллиона рублей более 100 свердловским мамам-студенткам

Свердловское отделение Социального фонда России выплатило пособия по беременности и родам 118 мамам-студенткам. Деньги получили учащиеся в очном формате в вузах, колледжах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СФР, с 1 сентября на пособия было выделено 10 млн 645 тыс. 151 рубль 35 копеек. Его размер зависел от прожиточного минимума для трудоспособного населения - на Среднем Урале в 2026 году эта сумма составляет 20 тыс. 438 рублей. Выплата производится сразу за весь период отпуска по беременности и родам в размере:

  • при обычной беременности (140 дней) — 95 тыс. 377,30 рублей;
  • при осложненной беременности (156 дней) — 106 тыс. 277,59 рублей;
  • при многоплодной беременности (194 дня) — 132 тыс. 165,73 рублей.

Подать заявление необходимо не раньше начала отпуска по беременности и родам, то есть - в 30 недель или в 28 - при многоплодной беременности, а также не позднее шести месяцев после его окончания. Сделать это можно онлайн на портале "Госуслуг" или лично в любой клиентской службе отделения СФР или МФЦ. Также необходимо с течение 10 рабочих дней лично предоставить в клиентскую службу ОСФР справку об обучении с указанием формы обучения, а также медицинскую справку с указанием периода нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Региональное отделение СФР рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней и в течение 5 рабочих дней перечислит средства единовременно за весь декрет.

Все дополнительные вопросы можно задать в едином контакт-центре по бесплатному номеру: 8 (800) 100-00-01.

В прошлом октябре и.о. ректора УрФУ Илья Обабков заявил, что студенческие семьи вуза будут единовременно получать 100 тыс. руб. при рождении ребенка. Это коснется и продолжающих учебу в университете семей, которые уже получили выплату в 2025 году, но в меньшем размере.

Теги: СФР, мама-студентка, пособие, выплата


