КНБ Казахстана ведет проверку в отношении комика Сабурова

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проверяет комика Нурлана Сабурова из-за видео с передачей мотоциклов российским бойцам.

"Информация принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия", — сообщили изданию Tengrinews.kz в ведомстве.

Ранее стало известно, что Сабурова могут проверить по статье "наемничество" в Казахстане из-за информации о том, что он помогал российским военным. В июле 2025 года Сабуров записал видео, в котором сообщил, что передает бойцам "Легиона Вагнер Истра" 10 мотоциклов.

6 февраля Сабурова задержали во Внуково сразу после прилета из Дубая. Ему вручили официальный документ о запрете въезда в РФ на 50 лет. Запрет ввели, предположительно, за критику СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства РФ.