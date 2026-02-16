В Екатеринбурге продлен срок единовременной выплаты участникам СВО

В Екатеринбурге до 31 декабря 2026 года продлен срок единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей заключившим контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Благодаря увеличению размера региональной единовременной выплаты до 2,7 млн рублей, федеральной (400 тысяч рублей) и муниципальной (200 тысяч рублей), при заключении контракта екатеринбуржцы смогут рассчитывать на выплату в 3,3 млн рублей.

Как добавили в мэрии, семьи участников СВО также продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на каждого из детей военнослужащего.

