В Кремле не будут судиться из-за продукции с изображениями Путина

В Кремле высказались о том, будут ли подавать в суд на тех, кто производит продукцию с изображением президента Владимира Путина.

"Мы не планируем. Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных судебных исках.

По мнению Пескова, речь тут идёт о популярности Путина, раз его изображают где-либо.