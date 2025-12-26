Безруков требует 500 тыс. рублей за продажи масок с его лицом

Актер Сергей Безруков требует суд взыскать с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской 500 тыс. рублей компенсации из-за продажи карнавальных масок с его лицом и запретить ей это делать.

В Хамовнический районный суд Москвы он подал иск в конце ноября в связи с тем, что на маркетплейсах продаются маски с изображением его лица, на что он не давал разрешения. Это распространение в сети его персональных данных без разрешения. Накануне стало известно, что сумма требуемой компенсации состоит их двух частей: за незаконную обработку и несогласованное включение его персональных данных в общедоступные источники (250 тыс.) и за незаконное использование его фото (250 тыс.).

В свою очередь, ответчик просит снизить сумму компенсации или заменить ее на выплату роялти от продаж масок. При этом роялти — это вид лицензионного вознаграждения за использование патентов, авторских прав и т.п., но с разрешения собственника. Заседание суда назначено на 20 января.