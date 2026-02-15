Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали при попытке выехать из страны

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали на границе при попытке выехать из страны, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на неназванный источник.

Якобы, Галущенко сняли с поезда пограничники, у которых был запрос от антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Сообщается, что Галушенко задержан "для получения информации" – мера применятся к фигурантам уголовных дел.

Верховная Рада Украины отправила Галущенко в отставку в ноябре 2025 года в связи с расследованием "дела Миндича" – о коррупции в энергетической отрасли. На тот момент Галущенко уже был министром юстиции, но стал он им всего за несколько месяцев до отставки, а до этого был главой Минэнерго. Он оказался в центре скандальной "операции "Мидас" Национального антикоррупционного бюро Украины.