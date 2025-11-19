Верховная Рада отправила в отставку министров, засветившихся в коррупционном скандале

Политический кризис на Украине набирает обороты: Верховная Рада отправила в отставку двух ключевых министров правительства, сформированного в июле этого года. Никто из уволенных, а также глава кабмина Юлия Свириденко не пришли в парламент на рассмотрение этого вопроса.

В отставку отправлен глава Министерства юстиции Украины Герман Галущенко. Он оказался в центре скандальной "операции "Мидас" Национального антикоррупционного бюро Украины (в период, который расследует НАБУ, Галущенко занимал пост министра энергетики, а дело о коррупции как раз связано с этой отраслью). И.о. министра юстиции стала замглавы ведомства Людмила Сугак, а утвердить на этом посту могут заместителя главы офиса президента Ирину Мудру.

Также на фоне коррупционного скандала в энергетике в отставку отправлена министр энергетики Светлана Гринчук. Пока и.о. министра будет замглавы Минэнерго Николай Колесник.