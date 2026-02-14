Два человека пострадали в давке из-за подарков в Уфе

В Уфе два человека пострадали в давке, возникшей в торговом центре из-за подарков ко Дню влюбленных.

По сообщению Baza, администрация ТЦ Планета в честь дня святого Валентина проводила розыгрыш сертификатов - призы были спрятаны внутри воздушных шариков, которые сбросили на толпу посетителей. Люди старались поймать и лопнуть шарики, из-за этого началась толкучка в зале и на эскалаторах. Пострадали два человека - 12-летний ребенок и 27-летняя девушка, которой потребовалась госпитализация.