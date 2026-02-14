Чета из Перми скончалась за границей при загадочных обстоятельствах

Чета пермяков скончалась за границей при загадочных обстоятельствах - с разницей в неделю они умерли в разных странах. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 39-летняя Любовь из Перми переехала на Северный Кипр шесть лет назад, однако поддерживала связь с оставшейся в России семьей. За четыре дня до смерти она разговаривала по телефону с матерью и не жаловалась на здоровье. 20 января ее обнаружили мертвой в собственном доме. Baza сообщает, что причину смерти семье не раскрывают, протокол осмотра места гибели не предоставляют и заключение о смерти обещают выдать только через год. Семья получила забальзамированное тело, что делает невозможным повторное вскрытие.

Гражданский муж Любови Александр неожиданно скончался в Испании спустя шесть дней после неё. В прошлом он был учредителем фонда "Пермь — город без наркотиков". Деталей его смерти семья также не знает.