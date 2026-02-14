Улица в честь военкора Зуева может появиться в Тюмени

В Тюмени может появиться улица военкора Ивана Зуева, погибшего при атаке дронов в Запорожской области.

Комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени рассмотрит инициативу Накануне.RU, которую поддержал медиахолдинг "Тюменская область сегодня". В честь Зуева предлагается назвать улицу на территории планировочного района № 4 "Затюменский".

"Он патриот был не на словах и не из соображений журналистской моды, он настоящим был! Когда Иван погиб, было очень и очень больно. И как-то сразу у наших ребят- журналистов родилось предложение увековечить память Ивана в городе, где его похоронили и живет семья – в Тюмени. Обратились к нашим добрым коллегам из медиахолдинга "Тюменская область сегодня", нас искренне поддержали, за что мы тюменским журналистам очень благодарны", — комментирует директор Информационного агентства Накануне.RU Татьяна Николаева.

Иван Зуев родился в Новосибирске, профессиональный путь начинал в уральских СМИ, в том числе, работал в Накануне.RU в 2008-2019 годах. С 2023 года работал на СВО в составе РИА Новости, делал репортажи о службе и быте уральских подразделений мобилизованных. 16 октября погиб во время съемок репортажа в Запорожской области от удара украинского беспилотника. Ивану Зуеву посмертно присвоен Орден мужества.