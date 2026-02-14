Арестован начальник Роспотребнадзора по Челябинской области

Арестован начальник Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов. Его подозревают в мошенничестве с использованием своего положения.

Семенов накануне был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Центральный районный суд Челябинска вынес решение по мере пресечения в виде ареста до 12 апреля.

Следствие полагает, что глава областного управления Роспотребнадзора действовал в интересах коммерческих организаций, принадлежащих его родственникам, и некоторых других предприятий, когда речь шла о плановых и внеплановых проверках. В деле по ч. 3 ст. 159 УК РФ помимо Семенова фигурируют и другие участники.

Расследование контролирует прокуратура региона. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов. Генеральной прокуратурой подан гражданский иск об обращении в доход государства имущества, денежных средств, иных ценностей Семенова и его родственников на сумму свыше 380 млн рублей, передает ТАСС.

Добавим, что накануне ФСБ провела еще одно громкое задержание на Южном Урале - речь идет начальнике межрайонного отделения по противодействию экстремизму с дислокацией в Магнитогорске подполковнике полиции Илье Афонасенко, которого обвиняют в продаже персональных данных из базы МВД. Днем ранее был задержан заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он арестован до 12 апреля. По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост главы Копейского городского округа, он получил 1,88 миллиона рублей от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность".