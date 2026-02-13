Дума Нижневартовска досрочно прекратила полномочия депутата Василия Сочилина

Дума Нижневартовска досрочно прекратила полномочия депутата Василия Сочилина – решение принято единогласно на очередном заседании по его личному заявлению, сообщает Neft. Народный избранник ушел сам, не дожидаясь возможных процедур за систематические прогулы: последний год депутат почти не участвовал в работе думы, значительную часть 2025 года провел в Крыму.

Сам Сочилин объяснил свой уход "переездом и переориентацией бизнеса".

Василий Сочилин родился в 1977 году в Душанбе (Таджикистан), окончил школу №20 в Нижневартовске. В 90-е работал автослесарем, проходил службу в разведроте ВДВ. С конца 1990-х связан с туристско-транспортной корпорацией "Спутник", где занимает пост генерального директора. Имеет юридическое и управленческое образование.