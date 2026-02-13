Орбан: Зеленский хочет въехать в ЕС задом

Зеленский пытается въехать в ЕС особым способом - задом наперед. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Вы едете на лошади задом наперед", - сказал Орбан.

Так он прокомментировал желание киевского главаря, чтобы его режим быть "технически готовым" ко вступлению в ЕС не позднее 2027 года. И ему "нужна конкретная дата" вступления в ЕС, которую он собирается указать в соглашении по урегулированию конфликта. В противном случае Зеленский опасается, что некоторые политики заблокируют процесс. При этом он прямо намекал на Орбана.

В ЕС ищут варианты, как дать Украине хотя бы частичное членство. Недавно издание Politico сообщило, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. Он предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан проиграет выборы в апреле и потеряет пост премьера, а новая власть изменит позицию по Украине. По предвыборным прогнозам, это вовсе не исключено.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не допустит того, чтобы Украина стала членом ЕС. По его словам, венгры имеют полное право не хотеть состоять в одном союзе с такой страной, как Украина. И не быть связанной с нею ни в экономическом плане через ЕС, ни в военном - через НАТО. Это нестабильное государство, с которым неизвестно что будет завтра.