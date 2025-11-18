18 Ноября 2025
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Орбан: Помощь Украине - это как водка для алкоголика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС не помогать дальше Украине. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжения финансирования киевского режима.
Орбан, как глава правительства Венгрии, получил от нее письмо и был поражен. Потому что "военная мафия" выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, а Еврокомиссия вместо аудита хочет "продолжения банкета".

"Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки", – подчеркнул Орбан.

По данным Еврокомиссии, Украине на ближайшие два года нужно 136 млрд евро. Европе нужно где-то искать эти деньги - или набирать долги, или красть замороженные российские активы. Но средства нужно найти до апреля 2026 года. Даже на фоне коррупционного скандала в окружении Зеленского ЕС не может остановить помощь Киеву.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не допустит того, чтобы Украина стала членом ЕС. По его словам, венгры имеют полное право не хотеть состоять в одном союзе с такой страной, как Украина. И не быть связанной с нею ни в экономическом плане через ЕС, ни в военном - через НАТО. Это нестабильное государство, с которым неизвестно что будет завтра. Также Венгрия не хочет брать на себя обязательства в отношении Украины.

Теги: орбан, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

