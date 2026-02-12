Бразилец Матеус Рейс стал защитником ЦСКА

30-летний бразильский защитник Матеус Рейс подписал контракт с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Сотрудничество продлится до июня 2029 года и может быть продлено еще на один сезон.

Напомним, что до этого Рейс играл за "Спортинг" и побил рекорд среди играющих в клубе иностранцев по количеству наград. В составе клуба он трижды становился чемпионом Португалии, брал Кубок лиги, Кубок и Суперкубок страны.

Он также поставил рекорд среди членов команды в главном европейском турнире, отыграв 28 матчей. Всего же за "Спортинг" он сыграл 222 игры.