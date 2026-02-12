В Нижнем Тагиле ребенок в одиночку ушел вечером из детсада

В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после ухода воспитанника из детского сада.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще 5 февраля: в вечернее время 6-летний воспитанник детсада на улице Тагилстроевская самостоятельно оделся и в одиночку ушел из учреждения. При этом воспитательница не проконтролировала ребенка, хотя в момент его ухода находилась в группе.

Более того, руководство детского сада не сообщило об инциденте в правоохранительные органы. В итоге мальчик самостоятельно дошел до дома, где его встретил отец.

Сейчас прокуратура разбирается в ситуации. В ведомстве обещают дать правовую оценку деятельности сотрудников детского сада.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге 5-летняя девочка сбежала из детсада во время новогоднего праздника. А уже в нынешнем году воспитанницу частного детского сада обнаружили одну на улице, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело.