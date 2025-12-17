В Екатеринбурге 5-летняя девочка сбежала из детсада во время новогоднего праздника

В Екатеринбурге ребенок сбежал из детсада во время новогоднего мероприятия. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вечером 16 декабря 5-летняя воспитанница детского сада №43 уральской столицы самостоятельно покинула территорию учреждения, где шел новогодний праздник. Предварительно установлено, что ребенка случайно выпустили другие родители, а воспитатель не проконтролировала его нахождение в детском саду.

В итоге девочка самостоятельно дошла до своего дома и стала ждать, когда ей откроют двери. После обнаружения пропажи сотрудники детсада связались с родителями, которые, в свою очередь, попросили старшую сестру девочки вернуться из школы и встретить ее у дома.

Прокуратура начала проверку по ситуации. По ее итогам в ведомстве обещают принять меры.