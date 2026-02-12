Бастрыкин потребовал доложить о сиротах из Екатеринбурга и Хабаровска, оставшихся без положенных квартир

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовных дел по поводу похищения квартир у двух сирот - из Екатеринбурга и Хабаровска.

О ситуации ранее в соцсетях рассказал парень из Хабаровска. По его словам, выйдя из детдома, он не получил положенное ему по закону жилье. Без крыши над головой осталась и его подруга из Екатеринбурга, у которой еще в несовершеннолетнем возрасте похитили квартиру, принадлежавшую ей на праве собственности.

Сейчас пара проживает в социальном учреждении - денег на аренду жилья не хватает.

"Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также следственным управлением по Свердловской области по данным фактам расследуются уголовные дела. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому, а также и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба СКР.