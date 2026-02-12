Суд запретил Дудю* администрировать сайты

Суд по апелляционному представлению прокурора ужесточил приговор в отношении блогера Юрия Дудя*.

Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ноябре 2025 года суд вынес заочный приговор в отношении Дудя*. Блогера приговорили к 1 году 10 месяцам колонии общего режима, признав виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Ранее журналиста заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В августе 2024 году Таганский райсуд Москвы оштрафовал блогера за нарушение порядка деятельности иностранного агента на 40 тыс. руб. Ранее выяснилось, что Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе у иноагентов. Только на YouTube журналист потерял около 100 млн руб. Больше половины рекламы у Дудя* были от российских компаний.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов