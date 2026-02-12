Путин поручил учить учителей ИИ

Президент России Владимир Путин поручил повышать квалификацию педагогов в области информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики, опубликованном сегодня на сайте Кремля.

Обеспечить организацию повышения квалификации учителей должно Правительство. В работу будут вовлечены технологические компании. Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 сентября 2026 года.

В начале года Путин поручил кабмину разработать и утвердить план по внедрению ИИ в социальную сферу, включая образование, экономику и госуправление. Правительство совместно со "Сбербанком" и "Яндексом" должно определить, какие нужны технологические решения, сколько нужно денег, определить источники финансирования, в том числе с применением мер господдержки.

Накануне стало известно, что в России будет создан федеральный оперативный штаб по развитию ИИ-технологий.

Ранее член СПЧ и специалист ИИ Игорь Ашманов призвал Путина ни в коем случае не внедрять ИИ в социальную сферу, в том числе в образование, что приведет только к его дальнейшей деградации. Уже сейчас безграмотность стала всеобщей через ИИ-имитацию обучения. По его словам, ИИ - это "ментальный доширак", который резко понижает умственные способности и наносит когнитивную травму, после которой полное восстановление невозможно - люди уже не могут думать. Притом что российских моделей ИИ нет, в своей основе они американские, считает Ашманов. Об этой проблеме говорят многие эксперты.