"Мегафон" поднял цены на связь на 10-20%

"Мегафон" сообщил абонентам об изменении условий обслуживания. Характер высказываний оператора был уведомительным.

С февраля 2026 г. связь стала дороже минимум на 10-20%. Для отказа от новых условий нужно перейти по ссылке в смс-сообщении. С повышением тарифов в последнее время (декабрь 2025 г. – январь 2026 г.) столкнулись пять абонентов "Мегафона", с которыми поговорили "Ведомости".

В пресс-службе оператора уточнили, что в работе используют автоматизированные алгоритмы, которые изучают профиль потребления и интерес абонентов к тем или иным опциям и услугам. Исходя из этого, "Мегафон" предлагает улучшение тарифов. Например, в части пакетов интернета и минут, добавляя новые опции, которые могут быть полезны клиенту и соответствовать его потребностям.

"При необходимости мы можем даже предложить уменьшить пакет минут или интернета, предложив клиенту более релевантные для него услуги. Важно, что клиент может отказаться от предлагаемых дополнений к тарифу и сохранить прежние условия. Активность ориентирована на тех абонентов, чье потребление услуг связи существенно изменилось за последнее время как в большую, так и в меньшую сторону. На данный момент это менее полупроцента абонентской базы", - отметили в "Мегафоне".

Ранее операторы "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) вернули безлимитные мобильные тарифы для частных или корпоративных клиентов. По их словам, на такие тарифы сейчас приходится большинство новых подключений. Эксперты считают, что причина кроется в обострившейся конкуренции за новых абонентов с банковскими операторами связи, а безлимиты позволяют привлечь новых пользователей.