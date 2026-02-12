Генсек НАТО пригрозил России ответом в случае блокады Сувалкского коридора

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал якобы возможную угрозу блокады Сувалкского коридора со стороны России.

"Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной", - приводит его слова РИА Новости.

"Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг - чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс", - добавил Рютте.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что на Западе рассматривали ситуацию, при которой Россия атакует Прибалтику через Сувалкский коридор, изолируя части территорий Литвы и Польши, после того, как Европа начинает блокаду Калининградской области.

В конце 2025 года министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 году. Однако позже Писториус заявил, что не верит в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так он прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте, что альянс должен быть готов к большой войне с РФ.