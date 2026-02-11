Путин и Меняйло обсудили музей в Беслане

Президент России Владимир Путин встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Темами разговора стали социально-экономическое развитие региона, а также поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Отдельно зашёл разговор о Беслане и его развитии.

"На 1-3 сентября мы открыли первую очередь интерактивного музея. Благодаря вашему поручению деньги выделены. В этом году мы вторую очередь сделаем, и тогда музей будет полностью закончен с интерактивным наполнением. Владимир Владимирович, я попрошу Вас, когда Вы были, я докладывал, "Матери Беслана" перевести на федеральный уровень", - сказал Меняйло.

Путин ответил согласием, уточнив, что случившееся в школе Беслана – общероссийская боль.