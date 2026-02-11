Прокуратура Прикамья устанавливает обстоятельства отравления детей в Перми

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления детей в детском саду Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Со 2 февраля 2026 года зарегистрированы случаи обращения за медицинской помощью детей, посещающих детский сад, с признаками пищевого отравления.

Надзорный орган контролирует установление обстоятельств произошедшего и результаты эпидемиологического расследования.

Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).