Бывшие заводы Toyota и Volkswagen планируют запустить в 2026 году

Производственные процессы на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области намерены возобновить в 2026 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в Госдуме, пишет ТАСС.

По его словам, удалось возобновить производство практически на всех площадках, брошенных зарубежными компаниями. В 2025 году объемы выпуска на этих перезапущенных предприятиях увеличились на треть, достигнув 368 тыс. автомобилей, добавил Алиханов.

В декабре первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство России обещает за ближайшие полгода (до лета 2026 года) запустить в стране все "оставленные иностранцами" автозаводы.