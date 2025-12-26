Все простаивающие автозаводы иностранцев будут запущены до лета 2026 года - Мантуров

Правительство России обещает за ближайшие полгода (до лета 2026 года) запустить в стране все "оставленные иностранцами" автозаводы, планами поделился первый вице-премьер Денис Мантуров.

"80% площадок уже запустили свои линейки и до лета следующего года будут запущены до конца все площадки. То есть у всех есть свои бенефициары, российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии", - заявил Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

Также вице-премьер озвучил предварительные данные по производству машин в стране за 2025 год – порядка 750 тыс. единиц.

До 2022 года на территории России действовало несколько десятков сборочных заводов и совместных предприятий, созданных российскими компаниями в партнерстве с иностранными автоконцернами. У "АвтоВАЗа" был альянс с Renault-Nissan, у "Соллерс" - с Ford, затем – с Mazda и Toyota, "Группа ГАЗ" вела контрактную сборку Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz.