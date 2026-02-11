Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на бизнесмена в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

10 февраля на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел взрыв. Пострадавший получил осколочное ранение голени, он госпитализирован.

По данным СМИ, речь идет об индивидуальном предпринимателе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых средств.

В декабре при взрыве автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант Фаниль Сарваров. Он являлся начальником управления оперативной подготовки ВС РФ. Сообщалось, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, заложенное под днище машины.